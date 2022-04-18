Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Sabri Çelik kimdir? MHK Başkanı Sabri Çelik hakkında bilgiler

#Sabri Çelik#Sabri Çelik Kimdir#Sabri Çelik Nereli
Sabri Çelik kimdir MHK Başkanı Sabri Çelik hakkında bilgiler

Sabri Çelik MHK Başkanı olarak atanmasının ardından kariyeri ile merak edilen isim oldu. Geçtiğimiz günlerde MHK Başkanlığında yaşanan istifa sürecinin ardından futbol kamuoyu, yeni MHK başkanının kim olacağını merak ediyordu. Peki, yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. Uzun yıllar 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla aktif hakemlik görevini bıraktı. Asıl mesleği öğretmenliktir. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Birçok kez de UEFA adına maçlarda gözlemcilik yapmıştır.

Sabri Çelik, son olarak 11 Aralık 2018 günü oynanan Galatasaray-Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı. Yusuf Namoğlu'nun 13 Şubat 2019 tarihindeki istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Yıldırım Demirören tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı (MHK) görevine Sabri Çelik getirildi. 4 Temmuz 2019 tarihinde Nihat Özdemir başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu başkanı olarak Zekeriya Alp'i görevlendirdiğini açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sabri Çelik#Sabri Çelik Kimdir#Sabri Çelik Nereli

BAKMADAN GEÇME!

5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları
Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter
Putinden barış çağrısına cevap: Hayır, şimdi zamanı değil

Putin'den barış çağrısına cevap: 'Hayır, şimdi zamanı değil'

#Mario Draghi

BAKMADAN GEÇME!

5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları
Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter
Putinden barış çağrısına cevap: Hayır, şimdi zamanı değil

Putin'den barış çağrısına cevap: 'Hayır, şimdi zamanı değil'

#Mario Draghi