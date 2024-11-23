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Saben Lee yeniden Manisa Basket'te!

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#Transfer#Saben Lee#Manisa Basket
Saben Lee yeniden Manisa Baskette
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 12:36

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, sezona Manisa temsilcisinde başladıktan sonra İsrail ekibi Maccabi Playtik'e giden Saben Lee ile tekrar anlaştı.

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Manisa Basket'in sosyal medya hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda, "O döndü, evine hoş geldin Saben Lee." ifadelerine yer verildi.

Saben Lee, Manisa Basket formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Sırbistan temsilcisi FMP karşısında attığı 43 sayı ile organizasyonda 22 Ocak 2019'da İtalyan temsilcisi Sidigas Avellino'da Banvit karşısında aynı sayı ile oynayan Keifer Sykes'ın rekoruna ortak olmuştu.

Saben Lee, 13 Ekim'de Maccabi'ye transfer olmuştu. Yıldız basketbolcu 40 gün sonra yeniden Manisa'ya döndü.

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#Transfer#Saben Lee#Manisa Basket

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