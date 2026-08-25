Sabah (6) 5-2 (4) Hapoel Beer Sheva maç özeti (Şampiyonlar Ligi play-off)

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Azerbaycan temsilcisi Sabah, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Hapoel Beer Sheva'yı uzatma sonunda 5-2 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

İlk karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Sabah, Bakü'de oynanan rövanş mücadelesinde unutulmaz bir geri dönüş gerçekleştirdi.

Hapoel Beer Sheva, 10. dakikada Igor Zlatanovic'in golüyle öne geçerken ev sahibi ekip, 38. dakikada Christian Nwachukwu ile beraberliği yakaladı. İsrail temsilcisi 61. dakikada Guy Mizrahi ile bir kez daha üstünlüğü ele geçirdi.

Pes etmeyen Sabah, 74. dakikada Umarali Rakhmonaliev'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Azerbaycan ekibi, 90+4. dakikada Tellur Mutallimov'un kaydettiği golle karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.

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UZATMALARDA FARK GELDİ

Uzatma bölümünde rakibi karşısında üstünlüğünü tamamen kabul ettiren Sabah, 101. dakikada Orphe Mbina ve 115. dakikada Joy-Lance Mickels'in golleriyle sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Hapoel Beer Sheva'da Diop ve Peretz kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.

Bu sonuçla iki maç sonunda toplamda 6-4'lük üstünlük sağlayan Sabah, Hapoel Beer Sheva'yı saf dışı bırakarak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etti.

8 YILLIK KULÜPTEN TARİHİ BAŞARI

Yalnızca 8 yıl önce kurulan Azerbaycan temsilcisi, geçen sezon tarihinde ilk kez lig şampiyonluğuna ulaşmış ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı.

Kadro değeri yaklaşık 17 milyon euro olan Azerbaycan ekibi, Hapoel Beer Sheva karşısında aldığı tarihi sonuçla Avrupa futbolunun dikkat çeken takımlarından biri olmayı başardı.