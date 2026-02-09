Saba Kharebashvili resmen Başakşehir'de!

Haberin Devamı

Başakşehir, Dinamo Tiflis'ten 17 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili'yi transfer ettiğini açıkladı.

Genç futbolcu, 18 yaşına geleceği yeni sezonla birlikte Başakşehir'e katılacak.

İşte Başakşehir'in açıklaması;

Kulübümüz, Saba Kharebashvili’nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır.

Gürcü Milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir.

Henüz 15 yaşında (15 yıl, 7 ay, 23 gün) A takımda oynamaya başlayan ve kulüp tarihinde forma giyen en genç oyuncu olan Kharebashvili, Dinamo Tbilisi formasıyla bugüne dek 58 resmi maça çıkarken 6 asist yaptı.