×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Saba Kharebashvili resmen Başakşehir'de!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Tiflis
Saba Kharebashvili resmen Başakşehirde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 17:10

Başakşehir, 17 yaşındaki Saba Kharebashvili'yi transfer ettiğini ve Gürcü oyuncunun gelecek sezon takıma katılacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Başakşehir, Dinamo Tiflis'ten 17 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili'yi transfer ettiğini açıkladı.

Genç futbolcu, 18 yaşına geleceği yeni sezonla birlikte Başakşehir'e katılacak.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden ayrılan Jhon Duranı Zenit resmen açıkladıFenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ı Zenit resmen açıkladıHaberi görüntüle

İşte Başakşehir'in açıklaması;

Kulübümüz, Saba Kharebashvili’nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır.

Gürcü Milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir.

Henüz 15 yaşında (15 yıl, 7 ay, 23 gün) A takımda oynamaya başlayan ve kulüp tarihinde forma giyen en genç oyuncu olan Kharebashvili, Dinamo Tbilisi formasıyla bugüne dek 58 resmi maça çıkarken 6 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Tiflis

BAKMADAN GEÇME!