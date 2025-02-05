Saba Goglichidze kimdir, nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın transfer hedefindeki Saba Goglichidze hangi takımlarda oynadı?

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Saba Goglichidze, Gürcü futbolunun yükselen yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Goglichidze, kariyerine Gürcistan'da başlamış ve ardından yurt dışında da kendini göstermeyi başarmıştır. Peki, Saba Goglichidze kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

SABA GOGLİCHİDZE KİMDİR?

Saba Goglichidze, 5 Mayıs 2000 doğumlu Gürcü futbolcudur. Futbola olan ilgisi çocukluk yaşlarına kadar gitmektedir ve Gürcistan'da futbola ilk adımını erken yaşlarda atmıştır. Futbol hayatına, Gürcistan’ın güçlü kulüplerinden biri olan Dinamo Tiflis altyapısında başlamıştır.

Defans oyuncusu olarak görev yapan Goglichidze, takım oyununa olan katkısıyla bilinir.

SABA GOGLİCHİDZE KARİYERİ

Saba Goglichidze, kariyerine Gürcistan kulüplerinden Torpedo'da başlamıştır. Burada kazandığı deneyimle yeteneklerini geliştirip Empoli'nin dikkatini çekmiş ve İtalya Ligi'ne transfer olmuştur. Goglichidze Galatasaray gibi büyük kulüplerin transfer hedefi haline gelmesine olanak sağlamıştır.

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Kariyerinin en önemli dönemlerinden birini yaşayan Goglichidze, hem kulüp futbolunda hem de Gürcistan milli takımında önemli roller üstlenmiştir.