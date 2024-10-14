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Saatlerce havalimanında bekletildiler! Osayi-Samuel çılgına döndü: 'Hiçbir güvenlik garantisi yok'

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#Nijerya#Libya#Osayi-Samuel
Saatlerce havalimanında bekletildiler Osayi-Samuel çılgına döndü: Hiçbir güvenlik garantisi yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 11:51

2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Libya-Nijerya mücadelesine sahne olacak karşılaşma öncesi Nijerya kafilesinin Libya'ya girişine izin verilmedi. Aralarında Fenerbahçe'de forma giyen Osayi Samuel'in de bulunduğu Nijerya heyeti farklı bir havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı. Nijerya Milli Takımı 12 saati aşkın süre mahsur kalırken, teknik heyet ve futbolcular isyan etti. İşte tüm detaylar...

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15 Ekim Salı günü 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Libya ile karşılaşacak olan Nijerya kafilesi, Libya'ya iniş yaptı. Futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan uçak El Ebrak Havaalanı'na başarıyla iniş yaparken oyuncuların ülkeye girişine izin verilmedi.

12 SAAT GEÇTİ

Nijerya kafilesini taşıyan uçağın Benghazi Havaalanı yaklaştığı sırada aniden gelen yönlendirme sonrası El Ebrak Havalimanı'na iniş yaptığı belirtildi. Nijerya tarafından kiralanan ValueJet uçağı Benghazi Havaalanı'na iniş yapılmasına müsaade edilmemesinin ardından El Ebrak'a acil iniş yaptı ve burada mahsur bırakıldı. Oyuncuların 12 saati aşkın süre bekletildiği ve aşırı yorgun düştüğü aktarıldı.

SADECE HACILIK İŞLEMLERİ YAPILIYOR

Libya tarafının Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçağı şehir merkezine yakın olan Benghazi Havaalanı'na gelmesine izin verilmediği ve gazeteci Atinuke Esan'ın haberine göre El Ebrak'a iniş yaptırdığı Havalimanı'nın sadece hacılık işlemleri için kullanıldığı öğrenildi.

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KARŞILAMA YAPILMADI, OTELE GÖTÜRÜLMEDİLER

Yorgun oyuncular ve yetkililer, ev sahibi Libya Futbol Federasyonu'nun, heyet üyelerini havaalanından 3 saat uzaklıktaki Bingazi'deki otellerine götürmek için herhangi bir karşılama yapılmadığını yarım günü aşacak kadar bekletildiği ve araç bile gönderilmemesinin şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi.

Seyehat öncesi Nijerya Futbol Federasyonu'nun milli takımları için kendi karşılama araçlarını yönlendirdiği fakat ani bir şekilde havalimanı değişikliğinin araç işlemlerini de sekteye uğrattığı aktarıldı.

OSAYI DE İSYAN ETTİ

Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu Osayi-Samuel de sosyal medya hesabından Libya'da bir havalimanında 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.

Osayi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan bir Libya havaalanında mahsur kaldım.

Afrika Futbol Konfederasyonu'nu da etiketleyen Nijeryalı futbolcu "Daha iyisini yapabiliriz" dedi.

 

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OSIMHEN'DEN DE TEPKİ GELDİ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen de duruma tepki gösterdi. Sakatlığı sebebiyle Milli Takım'da olmayan Victor Osimhen sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Dün gece Libya havalimanında kardeşlerimin ve koçlarımın karşılaştığı haksız muamele beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunun gibi hareketler sportmenlik ruhuna aykırıdır. Desteğim takımımla ve bu engellere rağmen güçlü kalacaklarını biliyorum.

Takım arkadaşlarım ve yetkililerim Libya'daki havalimanında mahsur kaldığı için CAF ve diğer futbol kurumlarını müdahale etmeye çağırıyorum. Bu yersiz ve insanlık dışı. Birlikte duruyoruz, her zamankinden daha güçlü.'

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Saatlerce havalimanında bekletildiler Osayi-Samuel çılgına döndü: Hiçbir güvenlik garantisi yok

MAÇA ÇIKILMAMASI KONUŞULUYOR

Nijeryalı futbolcuların saatler süren bekleme sonrası çok gerilerek, yorulduklarını belirtmeleri üzerine heyet içerisinde futbolcuların maça çıkmamayı konuştuğu iddia edildi. Bazı futbolcular isyanlarını sosyal medyada dile getirdi:

NİJERYALI OYUNCULARIN İSYANI

William Troost-Ekong: "Libya hükümeti, onaylanmış inişimizi iptal etti ve bizi 12 saatten fazla bir süre boyunca terk edilmiş bir havalimanında telefonsuz, yiyeceksiz, içeceksiz bir şekilde bıraktılar."

Victor Boniface: "Neredeyse 13 saattir havalimanındayım. Yemek, Wi-Fi ve uyuyacak yer yok."

ARALARINDAKİ İLK MAÇI NİJERYA KAZANDI

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Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya, 11 Ekim Cuma günü oynanan maçta Libya’yı 1-0 mağlup etmişti. Afrika Uluslar Kupası elemelerinde başka bir aksilik yaşanmazsa iki takım bu kez 15 Ekim’de Libya’da karşı karşıya gelecek.

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#Nijerya#Libya#Osayi-Samuel

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