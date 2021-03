s1mple’ın Valorant hesabı banlandı

Oleksandr “s1mple” Kostyliev ismi Counter-Strike: Global Offensive sahnesini takip eden neredeyse herkesin aşina olduğu bir isim. Natus Vincere’in efsane oyuncusu, özellikle AWP yetenekleriyle isminden bahsettiriyor.

Son zamanlarda çokça CS:GO’nun yeni rakibi olarak görülen Valorant oynayan oyuncu kısa sürede Immortal derecesine ulaşmayı başardı. Ancak s1mple, Immortal derecesine ulaştıktan kısa bir süre sonra Riot tarafından banlandı. Oyuncu haberi Twitter hesabı üstünden verdi.

I dont specifically show my nickname, I got an immortal, I wake up and see a block in ranked games LUL @PlayVALORANT