s1mple’ın Valorant hesabı banlandı

Oleksandr “s1mple” Kostyliev ismi Counter-Strike: Global Offensive sahnesini takip eden neredeyse herkesin aşina olduğu bir isim. Natus Vincere’in efsane oyuncusu, özellikle AWP yetenekleriyle isminden bahsettiriyor.

Son zamanlarda çokça CS:GO’nun yeni rakibi olarak görülen Valorant oynayan oyuncu kısa sürede Immortal derecesine ulaşmayı başardı. Ancak s1mple, Immortal derecesine ulaştıktan kısa bir süre sonra Riot tarafından banlandı. Oyuncu haberi Twitter hesabı üstünden verdi.

I dont specifically show my nickname, I got an immortal, I wake up and see a block in ranked games LUL @PlayVALORANT — Sasha (@s1mpleO) March 27, 2021

“İsmimi özellikle göstermiyorum, Immortal derecesine çıkmıştım. Sonra bir ün bir uyandım dereceli maçlardan banlanmışım. Haha.”

Banlandığını söyleyerek Valorannt’ın resmi hesabını etiketleyen profesyonel oyuncu, devam eden paylaşımlarında Riot destek ekibine hile kullanmadığını söyledi.

Oyuncunun neden banlandığı bilinmemekle birlikte Riot geliştiricisi kısa sürede s1mple’a ulaşarak oyun içi bilgilerini isteyerek banın kontrol edilerek kaldırılmasını sağladı. Ancak şu an için genel kanı, s1mple’ın fazla iyi oynadığı için çok sayıda oyuncu tarafından şikayet edilmiş olması yönünde.

Aynı şekilde s1mple de böyle düşünüyor görünüyor.