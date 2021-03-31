MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor Haberleris1mple’ın Valorant hesabı banlandı
GerieSpor s1mple’ın Valorant hesabı banlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 31.03.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

s1mple’ın Valorant hesabı banlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
s1mple’ın Valorant hesabı banlandı

s1mple’ın Valorant hesabı, dereceli oyunlardan banlandı.

Oleksandr “s1mple” Kostyliev ismi Counter-Strike: Global Offensive sahnesini takip eden neredeyse herkesin aşina olduğu bir isim. Natus Vincere’in efsane oyuncusu, özellikle AWP yetenekleriyle isminden bahsettiriyor.

Son zamanlarda çokça CS:GO’nun yeni rakibi olarak görülen Valorant oynayan oyuncu kısa sürede Immortal derecesine ulaşmayı başardı. Ancak s1mple, Immortal derecesine ulaştıktan kısa bir süre sonra Riot tarafından banlandı. Oyuncu haberi Twitter hesabı üstünden verdi.

“İsmimi özellikle göstermiyorum, Immortal derecesine çıkmıştım. Sonra bir ün bir uyandım dereceli maçlardan banlanmışım. Haha.”

Banlandığını söyleyerek Valorannt’ın resmi hesabını etiketleyen profesyonel oyuncu, devam eden paylaşımlarında Riot destek ekibine hile kullanmadığını söyledi.

Oyuncunun neden banlandığı bilinmemekle birlikte Riot geliştiricisi kısa sürede s1mple’a ulaşarak oyun içi bilgilerini isteyerek banın kontrol edilerek kaldırılmasını sağladı. Ancak şu an için genel kanı, s1mple’ın fazla iyi oynadığı için çok sayıda oyuncu tarafından şikayet edilmiş olması yönünde.

Aynı şekilde s1mple de böyle düşünüyor görünüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi