Rytas-Beşiktaş Icrypex maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberin Devamı

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında 17 Kasım'da deplasmanda Litvanya temsilcisi Rytas ile karşı karşıya gelecek. Grupta 2 galibiyet ve bir mağlubiyeti olan Beşiktaş Icrypex, averajla ikinci sırada yer alıyor. Rytas ise bir galibiyet ve 2 yenilgiyle son sırada bulunuyor. İşte, Rytas-Beşiktaş Icrypex maçının ayrıntıları...

Rytas-Beşiktaş Icrypex maçı 17 Kasım'da yapılacak. Başkent Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.