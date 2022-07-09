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Rybakina, Wimbledon’da tek kadınlarda şampiyon oldu

#Wimbledon#Rybakina#Jabeur
Rybakina, Wimbledon’da tek kadınlarda şampiyon oldu

Wimbledon’da tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ons Jabeur’u 2-1 mağlup eden 17 numaralı seribaşı Elena Rybakina şampiyonluğu elde etti.

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İngiltere’nin başkenti Londra’da kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Tunuslu Jabeur ile Kazak Rybakina mücadele etti.

Çim kort turnuvasında ilk seti  6-3’lük skorla Jabeur elde etti. Rybakina, ikinci setti 6-2 kazanarak skoru 1-1’e getirdi. Final setini  6-2 elde eden Rybakina, maçı 2-1 kazanan isim oldu. 

Rybakina bu başarısı ile grand slam turnuvası kazanan ilk Kazak tenisçi unvanının sahibi olurken kariyerindeki 3’üncü tekler şampiyonluğunu da elde etti. Rybakina, 2 milyon Sterlin para ödülünün sahibi oldu.

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#Wimbledon#Rybakina#Jabeur

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