Ryan Kent için transfer iddiası: Geri dönüyor

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İskoçya basınında yer alan habere göre; Rangers, eski oyuncusu Ryan Kent'i tekrardan kadrosuna katabilir.

Haberde, İskoç ekibinin Ryan Kent'e sezon sonuna kadar sözleşme teklif edeceği ve mukavelede 1 yıl da opsiyon bulunduğu kaydedildi.

KENT SICAK BAKIYOR

Rangers'ın bu transferi kısa süre içinde bitirmek istediği belirtilirken, İngiliz oyuncunun da eski takımına imza atmaya sıcak baktığı belirtildi.

SEZON BAŞINDA BOŞA ÇIKTI

Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer ettiği ancak hayal kırıklığı yaşadığı Ryan Kent'le yollarını ayırmış ve İngiliz oyuncu ise boşa çıkmıştı.

İNGİLİZ'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan kanat oyuncusu, 19 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.