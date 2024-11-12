Ryan Kent bin pişman! Lazio'yu reddetmişti, 1. Lig ekibine gidiyor

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Fenerbahçe ile sözleşmesi geçtiğimiz ay feshedilen Ryan Kent'in yeni adresi konusunda bazı gelişmeler yaşanıyor.

Serbest statüde bulunan ve kendine kulüp arayan Ryan Kent’e, İngiltere Championship'te kümede kalma mücadelesi veren Preston North End'in talip olduğu öne sürüldü.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Preston Teknik Direktörü Paul Heckingbottom, 2016-2017 sezonunda Barnsley’de kiralık olarak birlikte çalıştığı eski öğrencisi Ryan Kent'i tekrar takımında görmek istiyor.

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Paul Heckingbottom, Kent'i çok iyi tanıyan ve ona güvenen bir teknik adam olarak biliniyor.

Kent, Barnsley'deki kiralık döneminde 47 maça çıkıp 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek yılın genç oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

Fenerbahçe'deyken birçok takımın kadrosuna katmak istediği Ryan Kent, kulüplerin anlaşmasına karşın Serie A ekibi Lazio'ya gitmeyi etmemişti.