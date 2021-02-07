Ryan Donk'tan derbi paylaşımı! 'Fatih hocam duvar olmuş mu?'

Derbide savunmada Marcao ile stoper bölgesinde oynayan Ryan Donk, 1-0 kazanılan maçın ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Ryan Donk, ''Marcao usta ve ben. Fatih Hotjam duvar olmushmu?'' sözlerini kullandı.

Donk'un sosyal medyada 'Donkça' diye adlandırdığı dil bu paylaşımında da dikkat çekti. Galatasaray taraftarları, tecrübeli futbolcunun yaptığı bu paylaşıma kısa sürede büyük ilgi gösterdi.

FATİH TERİM'DEN ESPRİLİ CEVAP

Fatih Terim ise Donk'a cevap olarak ''Olmush evlatlarım olmush.'' dedi.

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