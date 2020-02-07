Ryan Donk, Kasımpaşa maçında 2 milyon TL kazanacak | Galatasaray haberleri
Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray ile 2 yıllık nikah tazeleyen Ryan Donk'un sözleşmesine bu sezon için "Lig ve Avrupa'da 21 maçta oynarsa 300 bin Euro bonus alır" maddesi konmuştu.
Şu ana kadar ligde 14, Avrupa'da ise 6 maça çıkan Hollandalı yıldız, Kasımpaşa önünde oynarsa 300 bin Euro (Yaklaşık 2 milyon lira) daha kazanacak.
AHMET OUT RYAN DONK İN
Terim kupa maçında oynattığı Ahmet Çalık'ı yedeğe çekecek. Kasımpaşa'ya karşı Donk oynayacak.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Kupada Alanya'ya 2-0 yenilen Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı. Çalışmaya Falcao ve Saracchi dışında tüm futbolcular katıldı.
Dün yapılan çalışmada Andone hırsı ve performansıyla dikkat çekti. (Fotomaç)
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