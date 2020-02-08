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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2020 - 09:06,Son Güncelleme:/

Ryan Donk kalmak istiyor!

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Ryan Donk kalmak istiyor!

Galatasaray forması giyen Ryan Donk, sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak istiyor.

Sezon sonunda Galatasaray’la sözleşmesi bitecek olan Ryan Donk, kariyerine Sarı-Kırmızılı formayla devam etmek istiyor.

33 yaşındaki futbolcu, menajeriyle birlikte önümüzdeki günlerde Galatasaray Yönetimi’yle masaya oturarak geleceğine karar verecek. (Fanatik)

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 8-9 Şubat 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan Süper Lig maçlarını masaya yatırdı.
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Ryan Donk kalmak istiyor

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