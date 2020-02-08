Ryan Donk kalmak istiyor!
Galatasaray forması giyen Ryan Donk, sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak istiyor.
Sezon sonunda Galatasaray’la sözleşmesi bitecek olan Ryan Donk, kariyerine Sarı-Kırmızılı formayla devam etmek istiyor.
33 yaşındaki futbolcu, menajeriyle birlikte önümüzdeki günlerde Galatasaray Yönetimi’yle masaya oturarak geleceğine karar verecek. (Fanatik)
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