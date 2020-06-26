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GeriFutbol Ryan Babel'e Zenit talip oldu | Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi
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Haber Giriş: 26.06.2020 - 09:52,Son Güncelleme:

Ryan Babel'e Zenit talip oldu | Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi

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Ryan Babel'e Zenit talip oldu | Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi
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Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi... Fatih Terim’in yeni sezonda da kadroda düşünmediği Hollandalı yıldız için Rus devi Zenit devreye girdi.

Galatasaray, sezon başında transfer ettiği Ryan Babel’i devre arasında Ajax’a kiralamıştı. Fatih Terim’in yeni sezonda da kadroda düşünmediği Hollandalı yıldız için teklifler bekleniyor.

RYAN BABEL'E ZENIT KANCASI
Rus devi Zenit, tecrübeli oyuncu ile ilgilenen takımlardan biri. Mavi-Beyazlılar’ın, Cim Bom ile temas kurarak Babel’le ilgili şartları sorduğu öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray'da 19 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız, 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu devre arasında kiralandığı Ajax'ta ise 9 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. Sezon başı anlaşmaya varılan Babel, 2.5 milyon euro imza parası ve sezonluk 2 milyon euro karşılığında 3 yıllığına Galatasaray'a imza atmıştı. (Fanatik)

Ryan Babele Zenit talip oldu | Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi

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