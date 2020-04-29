Ryan Babel'den şaşırtan paylaşım! Bornoz...

Instagram'da yaptığı paylaşımda başında bere, yüzünde popüler bir diziyle gündem ola Salvador Dali maskesi ve kıyafetlerinin üzerinden de bornoz giyen Babel; "Sokakta bornozuyla yürüyen birini görürseniz paniğe kapılmayın. Sadece fazladan önlem alıyorum." sözlerini yazdı.

Babel'in paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.





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