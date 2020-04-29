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Futbol
Haber Giriş: 29.04.2020 - 15:33,Son Güncelleme:

Ryan Babel'den şaşırtan paylaşım! Bornoz...

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Ryan Babel'den şaşırtan paylaşım! Bornoz...
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Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a giden Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Corona virüsü günlerinde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Instagram'da yaptığı paylaşımda başında bere, yüzünde popüler bir diziyle gündem ola Salvador Dali maskesi ve kıyafetlerinin üzerinden de bornoz giyen Babel; "Sokakta bornozuyla yürüyen birini görürseniz paniğe kapılmayın. Sadece fazladan önlem alıyorum." sözlerini yazdı.

Babel'in paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Ryan Babelden şaşırtan paylaşım Bornoz...

Ryan Babelden şaşırtan paylaşım Bornoz...

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