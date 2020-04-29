Ryan Babel'den şaşırtan paylaşım! Bornoz...
Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a giden Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Corona virüsü günlerinde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Instagram'da yaptığı paylaşımda başında bere, yüzünde popüler bir diziyle gündem ola Salvador Dali maskesi ve kıyafetlerinin üzerinden de bornoz giyen Babel; "Sokakta bornozuyla yürüyen birini görürseniz paniğe kapılmayın. Sadece fazladan önlem alıyorum." sözlerini yazdı.
Babel'in paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
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