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GeriFutbol Ryan Babel'den Patrick Van Aanholt'a "Galatasaray" çağrısı
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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2021 - 01:41 | Son Güncelleme:

Ryan Babel'den Patrick Van Aanholt'a "Galatasaray" çağrısı

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Ryan Babel, Galatasaray'ın transfer listesindeki Patrick Van Aanholt'a Instagram'dan çağrıda bulundu.

Sarı kırmızılıların Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Patrick Van Aanholt'un son Instagram paylaşımına "Come to Galatasaray" mesajını yolladı.

Patrick van Aanholt'un sezon sonu Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Kariyerinde birçok Premier Lig takımında forma giyen Patrick van Aanholt; Chelsea, Leicester City, Newcastle gibi büyük kulüplerde top koşturdu.

Patrick van Aanholt, 12 kez de Hollanda Milli Takım formasını giydi.

Galatasaraydan Patrick van Aanholta 3 yıllık teklif
Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'a 3 yıllık teklif

Ryan Babelden Patrick Van Aanholta Galatasaray çağrısı

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