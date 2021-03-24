Ryan Babel'den Patrick Van Aanholt'a "Galatasaray" çağrısı
Ryan Babel, Galatasaray'ın transfer listesindeki Patrick Van Aanholt'a Instagram'dan çağrıda bulundu.
Sarı kırmızılıların Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Patrick Van Aanholt'un son Instagram paylaşımına "Come to Galatasaray" mesajını yolladı.
Patrick van Aanholt'un sezon sonu Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona eriyor.
Kariyerinde birçok Premier Lig takımında forma giyen Patrick van Aanholt; Chelsea, Leicester City, Newcastle gibi büyük kulüplerde top koşturdu.
Patrick van Aanholt, 12 kez de Hollanda Milli Takım formasını giydi.
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