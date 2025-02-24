×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ryan Babel'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumu! Kilit oyuncuları açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe
Ryan Babelden Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumu Kilit oyuncuları açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 09:39

Uzun yıllar Türkiye'de forma giyen ve kısa bir süre önce futbolculuk kariyerini noktalayan Ryan Babel, Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı.

Haberin Devamı

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe sezonun en kritik derbisinde bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesinde Türkiye'de Kasımpaşa, Beşiktaş, Eyüpspor ve Galatasaray formaları giyen Hollandalı eski futbolcu Ryan Babel, HT Spor'a değerlendirmede bulundu.

"OYNADIĞIM TÜM DERBİLERDEN KEYİF ALDIM"

"Derbilerdeki atmosfer futbol oynamak için her zaman inanılmazdı çok fazla duygu ve yoğunluk vardı. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile oynadığım tüm derbilerden keyif aldım. Derbileri gerçekten kıyaslayamazsınız. Ülkedeki her derbi özeldir. Türkiye'de birçok takım İstanbul'da ama Hollanda'da farklı bir şehir olan Feyenoord ile derbimiz var."

Gözden KaçmasınGalatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi derbi analizi Mourinhonun tecrübesi ve Okan Burukun karnesi...Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi derbi analizi! 'Mourinho'nun tecrübesi ve Okan Buruk'un karnesi...'Haberi görüntüle

"FENERBAHÇE HER ZAMAN ZORLU BİR RAKİPTİ"

"Kadıköy'de kazanmanın kolay olmadığını biliyorduk. Bu yüzden eğer kazanabiliyorsanız, bu büyük bir başarıdır. Fenerbahçe kendi stadında her zaman zorlu bir rakipti. Oyuncular kesinlikle derbilere farklı hazırlanıyorlar çünkü taraftarların haftalar öncesinden bu konu hakkında konuştuklarını hissedebiliyorsunuz. Basın da her gün bu konu hakkında konuşuyor, bu yüzden herkesin dikkatini verdiğini biliyorsunuz."

Haberin Devamı

"İKİ TAKIM ARASINDAKİ FARK ÇOK AZ"

"Her iki takım da çok formda ve harika teknik direktörlerle harika bir kadroya sahipler. Gerçekten bir takımı işaret etmek zor çünkü farkın çok az olduğunu düşünüyorum. Yani iş detaylara ve biraz da şansa kalıyor. Galatasaray tarafındaki kilit oyuncular Muslera, Torreira, Mertens, Osimhen olacaktır. Fenerbahçe tarafında ise Mert Hakan, Tadic, Talisca ve En-Nesyri olacaktır"

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

"Teknik direktörlük yapmayı düşünüyorum ama şu anda değil. Şu anda Dubai'de bir futbol okulu üzerinde çalışıyorum ve hala ne yapmak istediğimi araştırıyorum."

Gözden KaçmasınKritik derbide Galatasarayda üç Fenerbahçede dört eksik var İki oyuncunun durumu belirsizKritik derbide Galatasaray'da üç Fenerbahçe'de dört eksik var! İki oyuncunun durumu belirsizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!