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Ryan Babel'den çarpıcı Sacha Boey sözleri!

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#Sacha Boey#Ryan Babel#Bayern Münih
Ryan Babelden çarpıcı Sacha Boey sözleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 19:32

Ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formalarını terleten Ryan Babel, sarı - kırmızılılardan eski takım arkadaşı Sacha Boey için çarpıcı bir itirafta bulundu.

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Galatasaray'dan geçen sezonun devre arasında rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için eski takım arkadaşı Ryan Babel, Bild gazetesine dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"ZAMANA İHTİYACI VAR"

Bayern Münih'te sakatlıklardan kaynaklı kendini gösteremeyen Sacha Boey'un zamana ihtiyacı olduğunu dile getiren Babel, "Bunu başarmak için zamana ihtiyacı olacak. Birkaç iyi maç genellikle bir futbolcuya yeteneklerini göstermek için ihtiyaç duyduğu özgüveni verir" dedi.

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"BAYERN MUNIH'TE BU ZAMANI BULAMAZ"

Sözlerine devam eden Babel, "Onun Bayern Münih gibi büyük bir kulüpte bu zamanı bulabileceğini düşünmüyorum. Çünkü birçok antrenör defans hattında devamlılığa odaklanır." şeklinde konuştu.

SACHA BOEY'İN RAKAMLARI

Sacha Boey, sakatlıklardan kaynaklı birçok maç kaçırırken, transferinden bu yana Alman devi ile sadece 14 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda gol sevinci yaşayamayan Fransız oyuncu, 1 asist katkısı sağladı.

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#Sacha Boey#Ryan Babel#Bayern Münih

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