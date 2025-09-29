Ryan Babel, Liverpool maçı öncesi Galatasaray'ı uyardı: 'Ona dikkat edin!'

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın akşam İngiliz ekibi Liverpol'u ağırlayacak.

Dev karşılaşma öncesi TRT Spor'a konuşan Hollandalı eski futbolcu Ryan Babel, "Bu maç her türlü sonuca açık" ifadelerini kullandı.

İki takımda da forma giyen Ryan Babel'in kritik karşılaşmaya ilişkin değerlendirmeleri şöyle;

"GALATASARAY HER ZAMAN ZORLU BİR RAKİPTİR"

"Galatasaray - Liverpool maçı her sonuca açık. Bu sezon uzun zaman sonra Liverpool'un yenildiği bir maç izledik. İngiliz taraftarlar, takımlarını daha mücadeleci görmek istiyor. Galatasaray karşılaşması bu nedenle onlar için önemli bir test olacak. Galatasaray her zaman zorlu bir rakiptir çünkü çok iyi bir kadrosu var ve sezona çok iyi başladı. Frankfurt karşısında istenmeyen bir sonuç alındı ama RAMS Park'ta oynanacak maçlar her rakip için çok zordur."

"RAMS PARK VE ANFIELD ATMOSFERLERİ ARASINDA FARKLAR VAR. İKİ STADYUM DA EŞSİZ"

"Taraftarı önünde oynamak kesinlikle Galatasaray'a bir avantaj sağlayacaktır. Tüm dünya bunu biliyor, tribündeki kalabalık taraftarlar sahadaki ekstra oyuncu oluyor. RAMS Park ve Anfield atmosferleri arasında farklar var. İki stadyum da eşsiz. İngilizler kesinlikle futbola çok tutkulu ama Türk taraftarların tutkusunu gördüğünüzde hiç kimsenin onlar gibi olmadığını anlıyorsunuz."

"GALATASARAY KESİNLİKLE GRAVENBERCH'E DİKKAT ETMELİ"

"Bence Galatasaray Isak'a dikkat etmeli. Henüz yüzde 100 hazır değil ama çok tehlikeli bir oyuncu. Aynı zamanda Gravenberch gibi orta sahayı domine eden ve sezona çok iyi başlayan bir oyuncu da var. Böyle futbolcuların değeri çok bilinmez çünkü biz genelde golcüler hakkında konuşuruz. ancak çoğunlukla orta saha oyuncuları maçı kontrol eder. Galatasaray kesinlikle Gravenberch'e dikkat etmeli. bu tarz maçları çok fazla oynamış biri olarak söylemeliyim ki takımların biraz da şansa ihtiyacı olur."

"GALATASARAY HARİKA FUTBOLCULAR TRANSFER ETTİ"

"Galatasaray'ın çok önemli bir kadrosu var ve harika futbolcular transfer etti. Liverpool maçından puanla ayrılmak isteyecekler. Takımın potansiyeli, istedikleri seviyeye ulaşmak için yeterli. Türkiye'de 10 yıl geçirdim. İnsanlar, burada başarılı olmanın çok kolay olmadığını anlamalılar. Eğer önemli bir oyuncu olarak Türkiye'ye geldiyseniz taraftarlar hızlıca beklentiye girer. futbolcular da insan. Yeni kültürlere, yeni dillere ve futbolun oynanış biçimine adapte olmak zorunda."

"LEROY SANE ÇOK YETENEKLİ VE BÜYÜK BİR FUTBOLCU"

"Leroy Sane çok yetenekli ve büyük bir futbolcu. Nasıl bir profesyonel olduğunu kariyeri bize gösteriyor. Belki formunu artırması gerekiyor olabilir ama takıma çok katkı sağlayacaktır. bu kadro, benim Galatasaray'da oynadığım zamanki kadrodan çok daha iyi. biz gelişmeye çalışan bir takımdık. Bugünkü kadroya baktığınızda çok daha tecrübeli ve yetenekli bir takım görüyoruz. Şu anki takım ligde ve Avrupa'da başarıya ulaşmaya çok daha hazır."