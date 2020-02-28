Ryan Babel isyan etti! "Ben de insanım ve duygularım var..."

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İspanyol ekibi Getafe'ye elenen Ajax'lı futbolcu Ryan Babel, bulunduğu duruma isyan etti.

Hollandalı futbolcunun ayrılığı sonrasında Galatasaray, 2. yarıda 6'da 6 yaparken, tecrübeli oyuncu ekipten Ajax'a kiralık olarak dahil olmasının ardından yeni takımına alışamadığını itiraf etti.

Babel, bir çok pozisyonda oynayabildiğini dile getirirken, "İstediğim oyunu oynayamıyorum. Bir futbolcu olarak, iyi olmadığın zamanları anlarsın, şu anda da böyle bir dönemde olduğumu düşünüyorum, böyle bir dönemden geçiyorum. Galatasaray forması giyerken belli bir seviyedeydim ve buraya, bunun özgüveniyrle geldi. Ancak, Ajax'ın bambaşka bir oyun stili var, burada kendimi yeniden ispat etmem gerekiyor. Sol kanatta, sağ kanatta ya da forvette, her yerde oynadım. Hatta Getafe maçında, 2 yarıda solda başlamamın ardından sağ beke kadar oynadım." İfadelerini kullandı.

"BİR GOL ATSAM..."

Babel, kamuoyunda kendisine yapılan eleştirilerin 'komik' olduğunu dile getirirken, "Komik bulduğum konu ise, işler kötü gibinde benim yaptığıma, başkalarına göre daha çok önem veriyorlar. Bu şekilde hata yapan çok insan var, hatta uluslararası arenada da var. Tabii 17 yaşındaki çocuklardan bahsetmiyorum. Sosyal medyadaki eleştirileri takip etmem gereksiz olsa da, görüyorum. Ne kadar tecrübeli biri olursam olayım, ben bir insanım ve duygularım var. Tabii, benden çok şey bekliyorlar, anlıyorum. Maalesef, kötü bir takımda olduğum zaman, tek başıma öne çıkabileceğim özelliklerim yok. Aslında bakarsanız, geçmişte de böyle bir oyuncu değildim. Şu anda Ajax ile iyi bir yerde değiliz ancak bu futbol. Eğer bir gol atarsam, belki abartılı bir örnek olacak ancak bana dünyanın en iyisi derler." dedi. (Fotomaç)





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