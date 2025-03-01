Ryan Babel, Galatasaray'a hakem yardım etti sözlerine açıklık getirdi: 'Yanlış anlaşılma var!'

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Zamanında ülkemizde de top koşturan eski futbolcu Ryan Babel, röportajdaki sözlerin yanlış anlaşıldığı söyledi.

BABEL NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Ryan Babel, "10 sene boyunca Türkiye'de oynadım. Dört farklı takımda oynadım. İki küçük kulüpte, iki büyük takımdan oynadım . İtiraf etmeliyim; Galatasaray'da oynarken bazı maçları kazanırdık. Biliyordum ki 'Bugün çok şanslıydık' Bugün şanslıydık çünkü hakem bize yardım etti.

Türkiye Ligi hakkında çok şey var. Yani 'Burada neler oluyor' diyeceğiniz türden. Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsun. Beşiktaş veya başka herhangi bir takım olarak düşünebilirsiniz. Hem Fenerbahçe'yi, hem taraftarı, hem de hakemi yenmek zorundasınız. Çünkü aski takdirde hakemler neler yapar. Neyse odur." şeklinde konuşmuştu.

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"YANLIŞ ANLAŞILMA ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Konuya dair Ryan Babel, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparken, "Dün yayımlanan röportajın ardından gündemi meşgul eden bir yanlış anlaşılma ortaya çıkmıştır. Bugün, sözlerimin çarpıtıldığını ve yalnızca Galatasaray’a karşı olumsuz bir algı yaratmak amacıyla kullanıldığını görüyorum. Oysa ki röportajımda üç büyük kulüp söz konusu olduğunda hakem kararlarındaki farklılıkları açıklamaya özen gösterdim, tıpkı diğer birçok ligde olduğu gibi. Üç sezon boyunca formasını giydiğim kulübü kötülemek gibi bir niyetim olmadığını belirtmek isterim, özellikle de Galatasaray’ın son iki yıldaki arka arkaya kazandığı şampiyonluklar göz önünde bulundurulduğunda. Bu sezon, Galatasaray’ın liderliğini sürdürerek 5. yıldızı kazanacağına yürekten inanıyor ve takıma başarılar diliyorum." sözlerini sarf etti.