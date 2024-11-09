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Ryan Babel futbol kariyerini sonlandırdı!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Ryan Babel#Ajax
Ryan Babel futbol kariyerini sonlandırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 23:03

Süper Lig'de uzun süre forma giyen Ryan Babel, futbolu bıraktı.

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Türk kulüplerinde de forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, aktif kariyerini noktaladı.

37 yaşındaki Babel, sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler futbol." notuyla paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.

Hollanda Milli Takımı formasını 69 kez giyen forvet oyuncusu, Ajax ve Liverpool gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Türk takımları Beşiktaş, Eyüpspor, Galatasaray ve Kasımpaşa'da da top koşturdu.

Ajax'ta 2, Beşiktaş'ta bir defa lig şampiyonluğu yaşayan Babel, milli formayla ise 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynadı.

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#Süper Lig#Ryan Babel#Ajax

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