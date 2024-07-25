Ruzomberok 0-2 Trabzonspor (Avrupa Ligi eleme maçı)

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Slovakya'daki mücadeleyi Trabzonspor 2-0'lık skorla kazandı ve rövanş öncesi avantajı cebine koydu.
Bordo-mavilileri öne geçiren gol 39. dakikada Trezeguet kaydetti.
Son sözü ise 90+1. dakikada Cihan Çanak şık bir golle söyledi.
UEFA Avrupa Ligi ön eleme 3. turuna yükselecek takıma belirleyecek olan rövanş karşılaşması 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Lavrincik'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
39. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Visca'nın içeri çevirdiği topu, altıpas üzerinde tamamlayan Trezeguet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
66. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Maly'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
77. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.
79. dakikada sağ taraftan Eren Elmalı ve Bardhi'yi çalımlayarak ceza sahasına giren Bod'a'nın şutunda, top uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.
90+1. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ taç çizgisine yakın bölgede rakiplerinden sıyrılan Cihan Çanak, ceza sahası dışı sağ çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
İLK 11'LER
Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chobot, Chrien.
Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Dragus.