Ruzomberok-Trabzonspor maçına damga vurdu, sosyal medya yıkıldı! 'En iyi transfer...'

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Trabzonspor karşılaşmayı 2-0 kazanarak avantajı kaptı.

ABDULLAH AVCI'NIN 11 TERCİHİ

Trabzonspor, Ruzomberok karşısında Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Dragus 11'ini tercih etti.

UĞURCAN ÇAKIR DAMGA VURDU

Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kalesinde pozisyon gördüğü anlar da yaşadı.

Slovak temsilcisi Trabzonspor kalesinde etkili olurken, Uğurcan Çakır'ın performansı dikkat çekti. Milli kaleci, 2'si karşı karşıya olmak üzere 7 kurtarış yaparak galibiyette önemli bir rol oynadı.

Bordo-mavili taraftarlar da Uğurcan için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.

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YENİ TRANSFERDEN GOL

Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Cihan Çanak, 67. dakikada Umut Güneş'in oyuna dahil olurken 90+1. dakikada attığı şık golle skoru belirledi.

NWAKAEME GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor ile daha önce şampiyonluk yaşayan Anthony Nwakaeme, bordo-mavililere döndükten sonraki ilk resmi maçta da forma giydi. Yıldız oyuncu 87. dakikada Visca'nın yerine süre aldı.