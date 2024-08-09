‘Rüya takım’ ABD kâbus gördü, son çeyrekte finale ulaştı

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Paris 2024’te erkekler basketbol mücadelesinin yarı final maçında ABD, son çeyrekteki muhteşem oyunuyla Sırbistan’ı 95-91 yenip finale yükseldi. ‘Rüya Takım’ olarak adlandırılan LeBron James ve arkadaşları büyük bölümünü yenik götürdükleri maçın son çeyreğine 13 sayı farkla 76-63 geride girdi.
Final periyodunda rakibine 32-15 üstünlük sağlayan ABD’de James 16 sayı, 12 ribaund, 10 asistle triple-double yaparken, Curry 36 sayı, 8 ribaund, 2 asist, Embiid 19 sayı, 4 ribaund üretti. Sırbistan’da ise Bogdanovic 20 sayı, 4 ribaund, 3 asist, Jokic 17 sayı, 5 ribaund, 11 asistle oynadı.
ABD’NiN RAKiBi FRANSA: 73-69
Olimpiyatta 1 numaralı ABD’yi zorlayacak en güçlü takım olarak gösterilen Almanya, yarı finalde Fransa’ya 73-69 yenilmekten kurtulamadı. Savunmaların öne çıktığı maçta Horozlar’da, Yabusele 17 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Cordinier 16 sayı, 7 ribaund, 2 asist üretirken, Panzerler’de Schröder 18 sayı attı.