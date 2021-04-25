Ruud Boffin, Galatasaray'a kafa tuttu!

Galatasaray dün Antalyaspor karşısında çok üstün bir futbol sergilerken ev sahibi takımın kalecisi Ruud Boffin 77. dakikada kadar adeta tek başına rakip takım ataklarına karşı durdu. Sarı kırmızılı konuk ekip dün ilk yarıda toplam 12 şut çekerken kaleyi tutan 5’inde Boffin gole izin vermedi. Muhammed’in 77. dakikadaki golüne kadar sarı kırmızılılara geçit vermeyen tecrübeli kaleci maçı toplam 7 kurtarışla tamamladı. BU

SEZON iLK DEFA 2 KEZ DiREĞE TAKILDI

Dünkü karşılaşmada şans da Boffin’in yanındaydı zira Galatasaraylı futbolcular dün iki kez direğe takıldı. 33. dakikada Emre Kılınç’ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ruud Boffin’in eliyle müdahalesinin ardından direğe çarptı. 69’da da Muhammed’in sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Sarı kırmızılıların bu sezon ilk kez bir maçta iki topu birden direğe takıldı.

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