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Rusya'nın Ukrayna işgalinde ülkesini savunmaya katılan Dolgopolov'un savaş yolu Türkiye'den geçmiş

#Rusya Ukrayna#Tenis#Federer
Rusyanın Ukrayna işgalinde ülkesini savunmaya katılan Dolgopolovun savaş yolu Türkiyeden geçmiş

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Ukrayna'da ülkesini savunmak için cepheye katılan sporcuların hikayeleri de artmaya devam ediyor. Efsane boksör kardeşler Vitali Kliçko ve Vladimir Kliçko'nun yanı sıra tenisçi Sergiy Stakhovsky ülkesini savunmak için silahlanmıştı. Son olarak eski tenisçi Alexandr Dolgopolov'un da cepheye katıldığı ortaya çıktı. Federer, Djokovic ve Nadal ile kortta mücadele eden Dolgopolov'un bu kez Rusya'ya karşı verdiği mücadelede yolu Türkiye'den de geçmiş.

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Rusya'nın işgalini durdurmaya çalışan Ukrayna'da savunma hatlarına sporcuların katkısı devam ediyor. Efsane boksör kardeşler Vitali Kliçko ve Vladimir Kliçko, Sheriff Tiraspol teknik direktörü Yuriy Vernydub, tenisçi Sergiy Stakhovsky gibi isimlere eski tenisçi Alexandr Dolgopolov da katıldı.

1988 doğumlu olan Dolgopolov, çeşitli sakatlıklar sebebiyle tenis kariyerini 2021 yılında noktalamak zorunda kalmıştı. Kariyerinde tek erkekler dünya sıralamasında 13. sıraya kadar yükselen, ATP Tour seviyesinde 3 şampiyonluğu bulunan Dolgopolov, tarihin en iyi üç tenisçisi Nadal, Federer ve Djokovic ile toplam 20 kez karşı karşıya geldi.

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Federer'e karşı oynadığı 5, Djokovic'e karşı oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Ukraynalı raket, Nadal ile karşılaştığı 9 maçtan 2 galibiyet çıkarmayı başardı.

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Tenis kariyerini noktalamasının üzerinden 1 yıl geçmeden, Dolgopolov yine ülkesi adına büyük bir mücadele için ama bu kez korta değil, savaş alanına çıkmak durumunda kaldı.

Rusyanın Ukrayna işgalinde ülkesini savunmaya katılan Dolgopolovun savaş yolu Türkiyeden geçmiş

AİLESİNİ TÜRKİYE'YE BIRAKMIŞ

Şu sıralarda Kiev'deki direnişe katkı veren Dolgopolov, Rusya'nın işgalinin başlagığı günlerde ailesiyle Türkiye'ye gelmiş. Sports Illustrated'a cepheye giriş hikayesini anlatan Ukraynalı eski tenisçi, ailesini Türkiye'ye güvenli şekilde yerleştirdikten sonra Hırvatistan'a gitmiş. Orada arkadaşlarıyla buluşan Dolgopolov, arabalarına silah ve çeşitli teçhizat doldurarak Ukrayna sınırına doğru hareket etmişler.

Ukrayna sınırında babasıyla buluşan Dolgopolov, doğrudan başkent Kiev'e giderek bir diğer Ukraynalı tenisçi Sergiy Stakhovsky'nin de olduğu gruba katılmış.

"RAKET VE TOP YERİNE SİLAH VE KURŞUN ALDIK"

Dolgopolov, Sports Illustrated'a yaptığı açıklamada; Ben bir sporcuyum. Sporda turnuvala devam etmek için savaşırsınız. Şimdi ise gerçek bir savaştayız. Raket ve top yerine silah ve kurşunları elimize aldık ülkemiz için, hayatta kalmak için savaşıyoruz. Belki öldürüleceğim, belki birini öldüreceğim... Ne diyebilirim ki. Bu gerçek bir savaş." diye konuştu.

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Tenis dünyasına ve turnuva organizatörlerine de seslenen Dolgopolov; "Turdaki Rus tenisçilerin hepsi iyi insanlar. Durumla ilgili yapabilecekleri pek bir şey yok ama bence FIFA'nın aldığı şekilde yasaklar uygulanmalı. Rusya bu savaşla bütün dünyayı tehdit ediyor. Sivilleri, Ukraynalı askerleri öldürüyor. Bunun durdurulması gerek." dedi.

Rusyanın Ukrayna işgalinde ülkesini savunmaya katılan Dolgopolovun savaş yolu Türkiyeden geçmiş

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#Rusya Ukrayna#Tenis#Federer

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