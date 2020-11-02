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DHA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Rusya'nın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı

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Rusya'nın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup maçı öncesinde Rus ekibi aday kadrosunu açıkladı.

Rusya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Milli Takımı’nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov, UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacakları Türkiye ve Sırbistan karşılaşmaları için 28 futbolcu çağırdı.

Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

KALECİ

Marinato Guilherme (Lokomotiv Moskova), Matvey Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo Moskova)

DEFANS

Georgy Dzhikia (Spartak Moskova), Igor Diveev, Mario Fernandez (CSKA Moskova), Roman Evgeniev (Dinamo Moskova), Yuri Zhirkov, Vyacheslav Karavaev (Zenit St. Petersburg), Fyodor Kudryashov (Antalyaspor), Andrey Semenov (Akhmat Grozny), Igor Smolnikov (Krasnodar)

ORTA SAHA

Alexander Erokhin, Daler Kuzyaev, Andrey Mostovoy, Magomed Ozdoev (Zenit St. Petersburg), Roman Zobnin (Spartak Moskova), Alexey Ionov (Krasnodar), Konstantin Kuchaev, Ivan Oblyakov (CSKA Moskova), Daniil Lesovoy, Daniil Fomin (Dinamo Moskova), Alexey Miranchuk (Atalanta), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Denis Cheryshev (İspanya)

FORVET

Artem Dzyuba (Zenit St. Petersburg), Anton Zabolotny (Sochi), Alexander Sobolev (Spartak Moskova
Türkiye - Rusya karşılaşması 15 Kasım saat 20.00’de İstanbul’da oynanacak. Rusya daha sonra ise 18 Kasım’da Sırbistan'a konuk olacak.
Rusya Milli Takımı ayrıca Türkiye maçına çıkmadan önce 12 Kasım’da Moldova ile Kişniev’de hazırlık maçı oynayacak.

 

Rusyanın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı

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