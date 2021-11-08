Rusya'dan Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı için çarpıcı açıklama! "Maçı tekrar etmek için bir sebep var"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyorElektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaray - L. Moskova maçı için çarpıcı açıklama Maçı tekrar etmek için bir sebep varGalatasaray - L. Moskova maçı için çarpıcı açıklama! "Maçı tekrar etmek için bir sebep var"#Galatasaray
Türkkanın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu AK Partili isimden açıklamaTürkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu? AK Partili isimden açıklama#Ankara
Erdoğan İYİ Partili Türkkana tepki: Neresinden tutsanız alçaklıkErdoğan İYİ Partili Türkkan'a tepki: Neresinden tutsanız alçaklık#Kabine
Konyada korkutan deprem Bakan Kurumdan ilk açıklamaKonya'da korkutan deprem! Bakan Kurum'dan ilk açıklama#Konya
Covid-19da sıcak gelişme Bakan Kocadan bir hatırlatma dahaCovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca'dan bir hatırlatma daha#Koronavirüs
Portekiz Fenerbahçeyi konuşuyor Pereira ve Mesut...Portekiz Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Pereira ve Mesut...'#Fenerbahçe
İYİ Partide Türkkanın yerine getirilen isim belli olduİYİ Parti'de Türkkan'ın yerine getirilen isim belli oldu!#Lütfü Türkkan
CHPnin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Partiden peş peşe tepkiler İzmir İddiasını çürüttülerCHP'nin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Parti'den peş peşe tepkiler! İzmir İddiasını çürüttüler#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdiLütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdi#Lütfü Türkkan
Sosyal medyadan anket başlatmıştı Hisselerde sert düşüşSosyal medyadan anket başlatmıştı! Hisselerde sert düşüş#Elon Musk
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Borsada rekor üzerine rekor Ciddi yükselişler gelebilirBorsada rekor üzerine rekor! Ciddi yükselişler gelebilir#Borsa İstanbul
Milyonlarca kişi bekliyor Ankaranın gündemi asgari ücretMilyonlarca kişi bekliyor! Ankara'nın gündemi asgari ücret#Asgari Ücret
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu Fotoğraflı cevapBurak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu? Fotoğraflı cevap#Burak Özçivit
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Rusya'dan Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı için çarpıcı açıklama! "Maçı tekrar etmek için bir sebep var"

#Galatasaray#Lokomotiv Moskova#Avrupa Ligi
Rusyadan Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı için çarpıcı açıklama Maçı tekrar etmek için bir sebep var

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, maçta kural hatası yaşandığı gerekçesiyle UEFA'ya başvururken Rus cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Haberin Devamı

Nef Stadı'nda oynanan ve Galatasaray ile Lokomotiv Moskova'nın berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılar hareket geçmiş, UEFA'ya kural hatası başvurusunda bulunmuştu.

Sarı kırmızılılar, İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediğini ileri sürerken Rusya cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Lokomotiv Moskova'nın eski teknik direktörü Yuri Semin ve Rusya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov, maçın tekrar edilmesinin Rus ekibi için iyi olacağını belirtti.

"MAÇIN TEKRARI İYİ BİR SEÇENEK"

İstanbul'da alınan beraberliğin Lokomotiv Moskova'ya yaramadığının altını çizen Yuri Semin, "Maçın tekrar oynatılması Lokomotiv Moskova için iyi bir seçenek. Beraberlik hiçbir şekilde yaramıyor. Bir tekrar ihtimali varsa Lokomotiv Moskova'nın bunu değerlendirmesi gerekiyor. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme ihtimali olabilir. Yönetmelik neye izin verecek onu bilmiyorum. Yönetmeliği iyi incelemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart vakası Kural hatası var mıGalatasaray - Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart vakası! Kural hatası var mı? Haberi görüntüle

"MAÇI TEKRAR ETMEK İÇİN BİR SEBEP VAR"

Haberin Devamı

RB Sport'a konuşan Vyacheslav Koloskov ise Galatasaray'ın Lokomotiv maçı talebi için "Maçı tekrar etmek için bir sebep var. Böyle bir vaka zaten daha önce oldu. 2001'de Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Pimenov, iki sarı kart görmüştü ve oyuna devam etmişti. Sonucunda ise maç tekrar edilmişti. Kural kuraldır. Belki 20 yılda bir şeyler değişti, belki yeni bir şey ortaya çıktı. Bunun için avukatlar var." dedi.

G.SARAY BAŞVURUDA BULUNDU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediği ileri sürülmüştü.

Gözden Kaçmasın

Galatasaraydan UEFAya kural hatası başvurusuGalatasaray'dan UEFA'ya "kural hatası" başvurusuHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Lokomotiv Moskova#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini