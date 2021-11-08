Rusya'dan Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı için çarpıcı açıklama! "Maçı tekrar etmek için bir sebep var"

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Nef Stadı'nda oynanan ve Galatasaray ile Lokomotiv Moskova'nın berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılar hareket geçmiş, UEFA'ya kural hatası başvurusunda bulunmuştu.

Sarı kırmızılılar, İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediğini ileri sürerken Rusya cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Lokomotiv Moskova'nın eski teknik direktörü Yuri Semin ve Rusya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov, maçın tekrar edilmesinin Rus ekibi için iyi olacağını belirtti.

"MAÇIN TEKRARI İYİ BİR SEÇENEK"

İstanbul'da alınan beraberliğin Lokomotiv Moskova'ya yaramadığının altını çizen Yuri Semin, "Maçın tekrar oynatılması Lokomotiv Moskova için iyi bir seçenek. Beraberlik hiçbir şekilde yaramıyor. Bir tekrar ihtimali varsa Lokomotiv Moskova'nın bunu değerlendirmesi gerekiyor. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme ihtimali olabilir. Yönetmelik neye izin verecek onu bilmiyorum. Yönetmeliği iyi incelemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"MAÇI TEKRAR ETMEK İÇİN BİR SEBEP VAR"

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RB Sport'a konuşan Vyacheslav Koloskov ise Galatasaray'ın Lokomotiv maçı talebi için "Maçı tekrar etmek için bir sebep var. Böyle bir vaka zaten daha önce oldu. 2001'de Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Pimenov, iki sarı kart görmüştü ve oyuna devam etmişti. Sonucunda ise maç tekrar edilmişti. Kural kuraldır. Belki 20 yılda bir şeyler değişti, belki yeni bir şey ortaya çıktı. Bunun için avukatlar var." dedi.

G.SARAY BAŞVURUDA BULUNDU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediği ileri sürülmüştü.