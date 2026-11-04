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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

Mücadelenin başında sol kanattan yapılan ortalarla ters kanat oyuncusunu ceza sahasında buluşturan pozisyonlar üreten Stuttgart, daha etkili olan taraftı. Ön alan baskısı ve geçişten pozisyon arayan sarı-kırmızılı takım, 12. dakikada Aleksey Batrakov'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra savunmadan Davinson Sanchez'in derinlemesine pasında yine Batrakov fileleri sarsarak skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin ilk yarısında kontrolü elinde bulunduran "Cimbom" devre arasına önde girdi.

Maçın ikinci yarısında oyunu Stuttgart ekibi kontrol etti. Alman temsilcisinin geliştirdiği tehlikeli ataklarda hem kaleci Uğurcan Çakır hem de savunma oyuncuları hata yapmadı. Galatasaray, ilk 15 dakikada Batrakov'un kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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BATRAKOV, RUSYA'DA MANŞETLERDE

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri kaydeden Batrakov, maç sonrası ülkesinin basınında manşetleri süsledi:





Sport24: Batrakov, Şampiyonlar Ligi’nde üç dakika içinde iki gol atarak tarihe geçti. Taraftarlar hep bir ağızdan “Kalinka” şarkısını söylediler: “İşte bizim Rus Çarımız!”

Alexey Batrakov, son haftalarda Galatasaray'da lider konumuna yükseldi. Stuttgart ile oynanan Şampiyonlar Ligi iç saha maçında ise ilk 15 dakikada attığı iki golle bu konumunu teyit etti. Türk taraftarlar Batrakov'dan çok memnun, dünyanın en iyi kulüpleri de onu yakından takip ediyor.

Championat: Batrakov'un Şampiyonlar Ligi performansı olağanüstü! İki gol daha attı ve stadyum Rus şarkısıyla kutlama yaptı!

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Sports: Batrakov üç dakika içinde iki gol attı! Üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi maçında da kahramanımız oldu!

Alexey Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde bir gol daha attı! Evet, üst üste üçüncü maçında! Bu kez, Stuttgart'a karşı oynanan iç saha maçının ilk 15 dakikasında iki gol kaydetti.

Golleri Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iç saha galibiyetini kazandırdı, skor 2-0 oldu. Türk kulübü dört maç sonunda altı puana sahip ve play-off'lara kalma şansı yüksek.

Sport-express: Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde yine gol attı - hem de üst üste üçüncü maçında! Stuttgart'a karşı 15 dakika içinde iki gol kaydetti.

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RUS X KULLANICILARININ DA 1 NUMARALI GÜNDEMİ BATRAKOV'DU

Russia news (x): Avrupa Birliği yakında bir kınama bildirisi yayınlayacak.

İstanbul tribünlerinde Türk taraftarlar, Rus yıldız Batrakov'un Galatasaray'ın Alman Stuttgart'a karşı attığı golleri kutlamak için ünlü Rus şarkısı 'Kalinka' ile coşkuyla yanıp tutuşuyor.

Bad siberian (X): Gerçek hayatın gösterdiği gibi, Türkler Rusya’ya ve Ruslara karşı harika bir tutum sergiliyor: Bütün bir stadyum “Kalinka-malinka”yı söylüyor, binlerce insan Galatasaray için attığı goller için Batırakov’a teşekkür ediyor. Twitter’daki ezik anonim troller, herkesle kavga edenler – siz halklar arasındaki dostluğu kıramazsınız

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Elena2askgu (X): Şampiyonlar Ligi'nde Rus oyuncu Aleksey Batrakov'un iki golünün ardından “Kalinka”

“Galatasaray”da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın ilk 15 dakikasında “Stuttgart”ın kalesini iki kez havalandırdı

Bu, turnuva tarihinde Rus futbolcular ve Türk kulüplerinde oynayan oyuncular arasında kaydedilen en hızlı 2 gol oldu.