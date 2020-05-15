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GeriFutbol Rusya'da futbol ligleri 21 Haziran'da geri dönüyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 16:46,Son Güncelleme:

Rusya'da futbol ligleri 21 Haziran'da geri dönüyor!

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Rusya'da futbol ligleri 21 Haziran'da geri dönüyor!
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır askıya alınan Rusya Premier Lig, 21 Haziran'da başlayacak.

Rusya Futbol Federasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle 17 Mart'ta ertelenen Premier Lig ile ikinci lig maçları 21 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Rusya Premier Lig'de sezonun kalanında her takım 5 oyuncu değişikliği yapabilecek ve karşılaşmalar seyircisiz oynatılacak. 4 hafta boyunca yapılacak maçlar sonunda Rusya Premier Lig'i son iki sırada tamamlayan takımlar ikinci lige düşecek. İkinci ligi ilk iki sırada tamamlayanlar ise gelecek sezon Rusya Premier Lig'e çıkacak.

Ara verilen Rusya Kupası maçlarına da devam edilecek ve 25 Temmuz'da final yapılacak.

Son dönemde salgının hızla yayıldığı ülkeler arasında yer alan Rusya'da yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 262 bin 843, ölü sayısı 2 bin 418’e yükseldi.

 

Rusyada futbol ligleri 21 Haziranda geri dönüyor

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