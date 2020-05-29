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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 20:22,Son Güncelleme:

Rusya'da futbol karşılaşmalarına az sayıda seyirci izni

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Rusya'da futbol karşılaşmalarına az sayıda seyirci izni
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Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlara az sayıda seyirci alınacağı belirtildi.

Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin, ülke basınına yaptığı açıklamada, Almanya'daki seyircisiz maçlara değinerek, "Atmosfer oldukça ilginçti ve yeterli heyecan yoktu. Seyircisiz maçlar alıştığımız gibi görünmüyor. Ligin az sayıda da olsa seyircili olarak devam etmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Rus basınında yer alan haberlerde ise maçlara stat kapasitesinin yüzde 10'u oranında seyirci alınmasına izin verildiği ifade edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da başlayacağı açıklanmıştı

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