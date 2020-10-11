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Haber Giriş: 11.10.2020 - 17:49 | Son Güncelleme:

Rusya-Türkiye maçı öncesi yemek organizasyonu

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Rusya-Türkiye maçı öncesi yemek organizasyonu
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A Milli Takım'ın Rusya ile karşılaşacağı mücadele öncesinde 2 ülke federasyonu temsilcileri maç yemeğinde bir araya geldi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta A Milli Takım'ın, deplasmanda Rusya ile oynayacağı maç öncesinde 2 ülke federasyonu temsilcileri yemekte bir araya geldi.

Moskova'da gerçekleşen yemeğe TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov, Başkan Vekili Sergey Pryadkin, Genel Sekreter Aleksandr Alaev ve yetkililer katıldı. UEFA delegesi Olzhas Abrayev de yemekte hazır bulundu. Türkiye ile Rusya heyetleri arasındaki resmi yemek organizasyonu, karşılıklı hediye takdimleri ile son buldu.

Rusya-Türkiye maçı öncesi yemek organizasyonu

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