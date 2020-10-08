UEFA Uluslar Ligi'nde lider Rusya ile karşılaşacak olan Türkiye, ihtiyaç duyduğu 3 puanı alabilmek için en iyi 11'i ile sahada olacak. Grupta 6 puanla ilk sırada yer alan Rusya'nın karşısına çıkacak olan A Milli Takımımız, galip gelmesi halinde sonraki maçlara odaklanacak. Peki, Rusya Türkiye maçı ne zaman? İşte, Türkiye'nin milli maç programı

RUSYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Rusya, A Milli Takımımız Türkiye'yi ağırlayacak. 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

DİĞER MAÇ 14 EKİM'DE

Rusya maçının ardından A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. Türkiye - Sırbistan karşılaşması canlı yayınla TRT Spor ekranında olacak.

ALMANYA MAÇI 3-3 BİTTİ

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.



50. dakikada Türkiye 1-1'lik eşitliği yakaladı. Rakip yarı alanda topu kazandıktan sonra hızlı oynayan Kaan Ayhan, meşin yuvarlağı ceza sahası önünde bulunan Ozan Tufan'a aktardı. Ozan Tufan'ın şık hareketlerle dönüp savunmaya rağmen yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.



53. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası önünden sert şutunda, kaleci Leno topu çıkardı.



58. dakikada Almanya tekrar öne geçti. Havertz'in pasında topu alan Neuhaus'un ceza sahası içinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.



59. dakikada Alman ekibinin hızlı atağında Julian Brandt'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Mert'ten döndü.



67. dakikada ay-yıldızlılar yeniden beraberliği sağladı. Almanya defansına yapılan baskıda topu kapan Efecan Karaca, sağ çaprazdan ceza sahasına girip, kaleciyle karşı karşıya pozisyondu topu ağlara gönderdi: 2-2.



81. dakikada Almanya bir kez daha gol kaydederek öne geçti. Sol kanattan Gosens'in ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Waldschimdt, sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-2.



87. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kenan Karaman, rakiplerini geçip sol çaprazdan vuruşunu yaparken, top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



90 4. dakikada A Milli Takım eşitliği sağladı. Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası önünde buluşan Cengiz Ünder, savunmanın arkasında sol çaprazdaki Abdülkadir Ömür'e topu ortaladı. Bu oyuncu pasında topu müsait durumda önünde bulan Kenan Karaman, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Leno'nun bacak arasından filelere gönderdi: 3-3.



Kalan bölümde başka gol olmadı ve müsabaka 3-3 sona erdi.