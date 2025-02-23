Rusya temsilcileri, EuroLeague'e dönebilir

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Sasic, Rusya basınına yaptığı açıklamada, EuroLeague yönetiminin Rusya takımlarını yeniden organizasyona dahil etmeyi düşündüğünü öne sürerek "Hatırlarsanız bir yıl önce aynı soru sorulmuştu ve cevabım, yaptırımların Yugoslavya'ya uygulandığı gibi üç yıl süreceğine inandığım yönündeydi. Dünyada son 48 saatte neler olduğunu takip ediyor musunuz? Bu kararın alınacağından giderek daha fazla emin oluyorum. Son EuroLeague yönetim kurulu toplantılarında takım sayısını 20'ye çıkarma fikri tartışılıyor. Şimdi de ben soruyorum. EuroLeague'deki takım sayısını neden 20'ye çıkarmak istiyorlar? İki Rus takımına yer açmak için. Bu iki takımın CSKA Moskova ve Zenit olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıllarda EuroLeague'de üç Rus takımının mücadele etmesi gerektiğini de savunan Sasic, "Elbette UNICS Kazan da geri dönmeyi hak ediyor ancak EuroLeague'deki mevcut koşullarda şu an için üç Rus takımına yer olduğunu düşünmüyorum. Bu tarihi adaletsizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor ve bunun uzun zamandır beklendiğini düşünüyorum. Gelecek yıl iki arkadaşım Andreas Pistiolis ve Xavi Pascual'ı EuroLeague'de görmekten çok mutlu olacağım." diye konuştu.

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Rusya takımları, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle 2022'de EuroLeague'den ihraç edilmişti.