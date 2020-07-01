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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 13:44,Son Güncelleme:

Rusya Premier Lig'de bir koronavirüs ertelemesi daha!

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Rusya Premier Lig'de bir koronavirüs ertelemesi daha!
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Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'da forma giyen futbolcularda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle takımın bugün Ural ile yapacağı lig karşılaşması ertelendi.

Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Orenburg'da oyuncu ve teknik ekibe yapılan testlerde 10 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve kulübün karantinaya alındığı belirtildi.

Orenburg'un bugün Ural'ı konuk edeceği karşılaşma ertelenirken, sonraki testlerde çıkan sonuçlara göre takımın lig fikstürü belli olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta askıya alınan Rusya Premier Lig, 19 Haziran'da yeniden başlamıştı.

Ligde Dinamo Moskova ile Krasnodar arasında 21 Haziran'da oynanması planlanan lig maçı da bazı futbolcularda yeni tip koronavirüse rastlanmasının ardından ertelenmişti.

 

Rusya Premier Ligde bir koronavirüs ertelemesi daha

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