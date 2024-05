Rusya işgaline karşı Ukrayna'ya güç veren boksör

Haberin Devamı

Evet, boks dünyası tam 25 yıl sonra ilk kez bir tartışmasız boksör gördü.

WBA, IBF ve WBO kemerlerine sahip olan Usyk, WBC unvanını eline bulunduran "Çingene Kral" lakaplı Britanyalı boksör Tyson Fury'yi bölünmüş kararla yenerek uzun yıllar sonra tüm kemerleri birleştiren ilk boksör oldu.

Hızı, teknik becerisi ve stratejik zekası, etkili kombinasyonları, dayanıklılık ve direnciyle tanınan Oleksandr Usyk, Ukrayna - Rusya savaşından sonra "Ülkem ve onurum" mottosuyla çıktığı maçlarda önce Anthony Joshua'ya karşı kemerlerini korudu ardından Tyson Fury'yi geçerek WBC'yi de beline taktı.

FURY İÇİN İŞLER İYİ BAŞLADI

Kendinden emin, kışkırtıcı ve şımarık tavrıyla bilinen Tyson Fury, 2.06'lık boyunun avantajını kullanarak meşhur sol direğiyle Oleksandr Usyk'i ilk rauntlarda güvenli açıklıkta tuttu ve ciddi bir darbe almadan direkt yumruklarıyla da etkili oldu.

Haberin Devamı

İlk rauntlar beklendiği gibi iki boksörün stratejik hamleleriyle geçerken iki boksörün sarsıcı vuruşları son rauntlar için ringin ısınacağının habercisi gibiydi.

USYK 9. RAUNTTA KAPLANA DÖNÜŞTÜ

Dayanıklılığıyla bilinen Oleksandr Usyk'in son rauntlarda daha avantajlı olacağı anlara girilmişti ki Ukraynalı boksör önce sağ sonra sol kroşesiyle Tyson Fury'yi iplere yasladı.

FURY'Yİ SERSEMLETTİ

İstediği açıklığı bulan ve Fury'nin gardını düşüren Usyk'in ardı ardında vurduğu yumruklarla İngiliz boksörde balyoz etkisi yaratmış olacak ki sersemlediğini ve iplere tutunduğunu gördük.

İşte bu andan itibaren Tyson Fury'yi kum torbasını döver gibi yumruklayan Usyk, nakavt için tüm hünerlerini konuşturdu ve 2.06'lık dev boksörü ayakta duramaz hale getirdi.

İNGİLİZ'İN İMDADINA ZİL YETİŞTİ

Tyson Fury için 9. rauntun bitmesine 30 saniye kala başlayan eziyet, hakem Mark Nelson'un araya geç de olsa girmesiyle son buldu ve hemen ardından gelen zil Fury'nin imdadına yetişti.

Peki, tersi olsa ve Fury, Usyk'i abandone edercesine hırpalasaydı, hakem araya girip maçı bitirebilir miydi?

İhtimal dahilinde...

Haberin Devamı

FURY'NiN HEZEYANI...

Maç sonunda puanlar okunurken Fury zaferden emin gözüküyordu. Usyk'in bölünmüş kararla kazandığı açıklandığında ise Fury mikrofonu eline alıp şu sözlerle karara itiraz etti: "Bu mücadeleyi kazandığıma inanıyorum. Ülkesi savaşta, dolayısıyla insanlar savaşta olan ülkenin yanında yer alıyor."

ÜLKESiNi GURURLANDIRMAK İSTEYEN BİR SAVAŞÇI

Öyle miydi gerçekten?

Usyk, Ukrayna'nın savaşta olması nedeniyle kayrılmış mıydı?

Koca bir hayır!

Ukrayna - Rusya savaşı başladığında "Ülkem ve onurum için ölmekten korkmuyorum" diyerek her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten ve bu uğurda silahlı mücadeleye de hazır olduğunu söyleyen Usyk, tüm Ukraynalılara moral aşılamak için savaştı ringte…

Haberin Devamı

"ANLAMSIZ SAVAŞTA BİZE GÜÇ VERİYOR"

Usyk'in zaferinin ardından konuşan Ukraynalı dünya ağır sıklet eski şampiyonu Vladimir Kliçko, bu galibiyetin ülkeleri için önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Oleksandr üzerinde ne kadar baskı olduğunu bir düşünün. Bu galibiyet biz Ukraynalılar için son derece önemliydi. Rusya her gece ve her gün bizi bombalıyor. Bu galibiyeti elde etmek ve savaşçı olduğumuzu sadece boks ringinde değil, Rusya'nın başlattığı anlamsız savaşta da savaşacağımızı göstermek açısından önemliydi. Bu bize anlamsız savaşın sona ereceğine dair umut veriyor. Ayrıca boks ringinde ve savaş alanında karşılaştığımız her türlü rakibi geride tutma gücü veriyor."