Rusya, FIFA ve UEFA'nın men kararlarını CAS'a taşıyor

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Ukrayna'yı işgal eden Rusya'da federasyon, FIFA ve UEFA tarafından verilen men cezasını mahkemeye taşıyor.

Milli takım ve kulüpleri men edilen Rusya, FIFA ve UEFA'nın kararını Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıyacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, FIFA ve UEFA'nın Rus takımlarına verdiği men cezasının yasal bir dayanağı olmadığı belirtilirken ihraç kararıyla Rusya'nın müsabakalarda yer alma ve söz hakkı gibi temel haklarının futbolun yönetim organları tarafından ihlal edildiği savunuldu.