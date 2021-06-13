Rusya Euro 2020’de Belçika’ya 3-0 yenildi!

EURO 2020 karşılaşmaları hız kesmeden devam ederken, turnuvanın ev sahiplerinden Rusya'nın Saint Petersburg’daki stadında oynanan Rusya- Belçika maçının galibi 3-0’lık skorla Belçika oldu.

Rusya milli takımı EURO 2020 B grubu ilk maçında Belçika ile bir araya geldi. FİFA dünya sıralamasında ilk sırada olan Belçika, Rusya’yı 3-0 mağlup etti.

Maçın 10. Dakikasında ilk golünü atan Belçikalı forvet Romelu Kulaku’nun ardından 34. dakikada bir gol de Thomas Meunier’den geldi. Belçika’nın Rusya’ya karşı 2-0 öne geçtiği maçta 3. gol 88. dakikada Lukaku’dan geldi. Böylelikle maç 3-0’lık skor ile sonlandı.

GÖZLER 16 HAZİRAN'DA!

Rus milli takımının bir sonraki maçı 16 Haziran’da St. Petersburg’da Finlandiya’ya karşı olacak. Listeye göre Rusya’nın sıradaki rakibi ise Belçika’nın bir sonraki gün Kopenhag’da karşılaşacağı Danimarka milli takımı.