Rusya Danimarka EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Rusya, Euro 2008'deki İsveç galibiyetinden bu yana katıldığı dört büyük turnuvanın üçünde oynadığı son grup maçını kaybetti.

Euro 2020'de oynadığı iki grup maçını da kaybeden Danimarka, Avrupa Şampiyonası tarihinde sadece iki kez grup aşamasını üç yenilgiyle tamamladı. Rusya, Euro 2008'deki üç maçlık seriden bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda üst üste iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İlk iki grup maçında çektiği 43 şutun sadece birini gole çevirebilen Danimarka, rakiplerin yedi gol girişiminden üç gol çıkarmasına engel olamadı. Artem Dzyuba, Rusya formasıyla çıktığı son 21 resmi maçta 22 gole doğrudan katkı sağladı.

Danimarka, Avrupa Şampiyonası'nda çektiği son 50 şutun sadece birini gole çevirebilirken; bu şutlar 17 farklı oyuncudan geldi. 2-1 yenildikleri Belçika maçında rakip kaleye yedi şut gönderen Martin Braithwaite, Preben Elkjaer'in ardından Danimarka formasıyla bir Avrupa Şampiyonası karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

Katıldıkları ilk büyük turnuva olan 1994 Dünya Kupası'ndan bu yana Rusya formasıyla Oleg Salenko'nun ardından en fazla gol katkısı yapan oyuncu Artem Dzyuba. İkinci grup maçında Belçika filelerini havalandıran Yussuf Poulsen, Danimarka formasıyla sadece bir kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

RUSYA DANİMARKA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rusya Danimarka EURO 2020 maçı 22:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.