Rüştü Reçber'den itiraf: "Frank Rijkaard beni istemedi"

Rüştü Reçber, Barcelona'da forma giydiği dönem, teknik direktör Frank Rijkaard ve koronavirüs salgını ile ilgili İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Birçok insanın desteğini aldım



"Koronavirüs süreci boyunca birçok insanın desteğini aldım. Barcelona kulübü de beni unutmadığını gösterdi ve destek verdi. Eski başkan Sandro Rosell de beni aradı. Onun haricinde de birçok kişi aradı"

Barcelona'da forma giydiği dönem hakkında da sözlerine devam eden Reçber, "Barcelona'yı hayalimi gerçekleştirdiğim bir aşama olarak görüyorum, çok mutlu olmuştum. Açıkçası orada fazla kalamadım. Teknik direktör Frank Rijkaard'ın tutumunu beğenmedim. Çünkü ilk günden beri beni istemedi ve bana güvenmedi" şeklinde konuştu.

Yavaş yavaş kendime geliyorum



Son olarak sağlığı hakkında konuşan Reçber, "Yavaş yavaş kendime geliyorum. Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Vücudum biraz zayıf düştü, çok yoğun bir tedaviyle yüzleşmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)