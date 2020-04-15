Rüştü Reçber: Koronavirüs sürecinde Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs ile girdiği savaşı kazanan Rüştü Reçber, yaşadığı zorlu süreci İspanyol basınına değerlendirdi.

İşte Rüçtü Reçber'in AS gazetesine verdiği o röportaj...

- Hayatının en önemli maçını kazandın...

"Evet öyle oldu. Benim için çok zor ve uzun bir tedavi süreciydi. Bu virüsle ilgili sağlık bakanlığımızın uyguladığı bir tedavi var. 10 bugün boyunca bana kapsamlı bir şekilde bu tedavi uygulandı ve iyileşmem için çok çaba harcadılar."

- Bu süreçte yaşadığın en özel şey neydi?

"Tabii ki sevdiklerimin desteğini görmek harikaydı. Bu savaşı nasıl kazanacağımızı biliyorduk, korkutucuydu ama çok mutluyum."

- Barcelona'dan seni arayan oldu mu?

"Evet, hastalığım sırasında ve sonrasında bana büyük destek verdiler. Özellikle Carlos Naval ve Chemi Teres, başkanın ve kulübün iyi dileklerini iletti. Bu gibi zamanlarda böyle destekler unutulmamalı. Koronavirüsten ölürken Barcelona'nın benim için yaptığı hiçbir şeyi unutmayacağım. Bana hayat verdiler. Barcelona'nın her zaman emrindeyim. Başta başkan Bartomeu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

- Barcelona günlerin hakkında neler söylemek istersin?

"Benim için eşsiz zamanlardı. Bu büyük ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. 2002 Dünya Kupası sonrası Barcelona'ya transfer olmuştum. İnsanlar muhteşem ve sevgi dolu. Barcelona kariyerim için asla kötü bir şey söyleyemem."

- Xavi ile beraber oynadın...

"Evet, onun takım arkadaşı olma fırsatım oldu. O futbol zekası üst düzey olan bir futbolcuydu. Onunla aynı formayı gitmek bir zevkti. Sürekli sevgi dolu oluşu ve gülmesi beni neşelendirirdi."

- Xavi'yi Barcelona hocası olarak nasıl görüyorsun?

"Futbolcuyken büyük hizmetlerde bulundu. Bence hoca olarak geldiğinde de harika şeyler yapacak. Bu bilgi ve kaliteye sahip biri. Luis Enrique eski oyunculara güvenmenin önemli bir örneğidir. Her ikisi de Barcelona için rol model isimler."





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