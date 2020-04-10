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Futbol
Haber Giriş: 10.04.2020 - 08:20,Son Güncelleme:

Rüştü Reçber: Corona virüsü (koronavirüs) sürecinde Barcelona aradı

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Rüştü Reçber: Corona virüsü (koronavirüs) sürecinde Barcelona aradı
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Covid-19 (koronavirüs) ile enfekte olduğu için bir süre hastanede tedavi gören Rüştü Reçber, İspanyolların ve eski takımı Barcelona'nın da kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirt

Covid-19 (koronavirüs) ile enfekte olduğu için bir süre hastanede tedavi gören Rüştü Reçber, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

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Rüştü Reçber: Koronavirüsün (corona virüsü) şakası yok
Rüştü Reçber: Koronavirüsün (corona virüsü) şakası yok

Rüştü Reçber, İspanyolların ve eski takımı Barcelona'nın da kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirterek, "Hastanedeyken, Barcelona basın sorumlusu Chema beni sürekli aradı. Başkan Bartemeo'nun da beni merak ettiğini söyledi. Sürekli olarak Barcelona ve İspanya'nın her köşesinden destek mesajları aldım. Bu beni çok mutlu etti, daha güçlü hissettim. Tüm İspanya halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım en kısa zamanda insanlık olarak bu sorunu aşacağız. İspanya için en iyisini temenni ederim." diye konuştu.




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