Ruslardan Galatasaraylı yıldızları 22 milyon Euro!

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Son şampiyon Galatasaray’ın iki yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile Derrick Köhn’e Spartak Moskova talip oldu. Sarı kırmızılıların geçen sezonun devre arasında 3 milyon 350 bin Euro’ya Hannover’den transfer ettiği Derrick Köhn için Rus temsilcisinin 8+2 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi.

DiGNE ‘DOĞRU DEĞiL’ DEDi

Spartak Moskova’nın 12 milyon Euro teklif ettiği Kerem’in menajeri William D’Avila ise Rus medyasına “G.Saray ve Spartak anlaştı. Fakat Kerem’in kişisel şartları konusunda hala anlaşamadık. Kerem, Spartak’a sıcak bakıyor ancak kişisel şartları netleştirmemiz gerekiyor” açıklamasını yaptı. Bu arada Köhn’ün ayrılması durumunda G.Saray’ın kadrosuna katmayı planladığı iddia edilen Digne sosyal medyadan “Üzgünüm ama doğru değil” paylaşımı yaptı.

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REAKSiYONUM HAYAL KIRIKLIĞIM iLE SINIRLI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu gelen Süper Kupa’daki Beşiktaş maçının devre arasında “Küfür edip, şişeleri tekmeledi” iddiasına, sabaha karşı sosyal medyadan şu yanıtı verdi: “2. yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır.”