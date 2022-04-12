Rus sporcu Artem Severiukhin'in kariyeri bitiyor! Nazi selamı verince...

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Artem Severiukhin, 15 yaşında bir karting sürücüsü. Rusya'ya ve Rus sporculara uygulanan yasaklar sebebiyle İtalyan bayrağı altında, İsveç takımı Ward Racing adına yarışıyor.

FIA Karting Avrupa Şampiyonası'nın Portekiz'in Portimao şehrinde koşulan yarışı kazanan Artem Severiukhin madalya töreni için çıktığı podyumun en üst basamağında skandal bir harekete imza attı.

Rus olmasına rağmen İtalya adına yarıştığı için İtalya Milli Marşı'nın çalındığı sırada etrafına gülücükler saçan Artem Severiukhin, bir anda sağ elini iki kez göğsüne vurup ardından eli açık bir şekilde ileri uzattı ve gülmeye devam etti. 15 yaşındaki sporcunun bu hareketi, Nazi selamı olarak algılanınca genç sporcu için sonun başlangıcı başlamış oldu.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Artem Severiukhin'in İtalya Milli Marşı sırasında yaptığı bu hareketin videosu sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. Severiukhin'in Nazi selamı verdiği, spordan ömür boyu men edilmesi gerektiği şeklinde binlerce yorum yapıldı.

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FIA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin yayılmasının ardından dünyada otomobil sporlarının patronu olan FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu), konuyla ilgili resmi disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu. FIA'nın açıklamasında söz konusu durumun 'kabul edilemez' olduğunun altı çizildi.

SÜRÜCÜ LİSANSI İPTAL EDİLDİ

FIA'nın soruşturma başlatmasıyla hemen hemen aynı dakikalarda İtalya Otomobil Federasyonu, 15 yaşındaki Rus pilotun tüm lisanslarının iptal edildiğini duyurdu.

TAKIMI SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Bu iki resmi gelişmenin ardından Severiukhin'in takımı Ward Racing, genç sporcunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. İsveç takımının yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ward Racing, İsveç merkezli olan ve farklı ülkelerden pilotları bir araya getiren bir takım. Artem Severiukhin'in ödül seremonisinde yaptığı hareketler tamamen bireyseldir ve Ward Racing'in görüş ve değerlerini kesinlikle yansıtmamaktadır. Takım olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hep karşısında durduk ve durumdan etkilenen insanlarla birlik olduğumusu gösterdik. Severiukhin'in yaptığı harketi şiddetle kınıyoruz. Mevcut şartlar altında Artem Severiukhin ile çalışmaya devam edemeyeceğimizi ve kontratını feshettiğimizi duyurmak isteriz. Son olarak, ortaya çıkan görüntülerden rahatsızlık duyan herkesden özür dileriz.

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OLAY ÇOCUKTAN AÇIKLAMA GELDİ: NAZİ SELAMI DEĞİLDİ

15 yaşında yaptığı hareketle dünyanın gündemine oturan Artem Severiukhin, oluşan ağır atmosferin ardından sosyal medya hesabından İngilizve ve Rusça iki açıklama yayınladı.

Severiukhin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Karting Şampiyonası'nda yaşanan olayla ilgili herkesten özür dilemek istiyorum. Podyumda dururken ekibime yaptığım el hareketi, Nazi selamı olarak algılandı. Bu doğru değil. Nazizm'i hiçbir zaman desteklemedim ve bunu insanlığa karşı işlenen en kötü suçlardan biri olarak görüyorum.

Bilindiği üzere İtalya bayrağı altında yarışıyorum. Podyuma çıkmadan önce oradaki çocuklar bana İtalya'da milli marş sırasında tutkularını göstermek için böyle hareketler yaptıklarını söylediler. Ben de bunu yapmak istedim. Aptal durumuna düştüğümün farkındayım ve verilecek cezalar için hazırım. Sadece hareketimde kötü bir niyet olmadığının bilinmesini isterim. Lütfen beni nazizm veya ırkçılık destekçisi biri olarak görmeyin. Tekrardan hepinizden özür dilerim.

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