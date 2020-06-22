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GeriDiğer Rus hentbolcu Alena Ikhneva, Türkiye'de oynayacak olmaktan mutlu
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Haber Giriş: 22.06.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

Rus hentbolcu Alena Ikhneva, Türkiye'de oynayacak olmaktan mutlu

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Rus hentbolcu Alena Ikhneva, Türkiye'de oynayacak olmaktan mutlu
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Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kadrosuna kattığı Rus oyuncu Alena Ikhneva, Türkiye'de oynayacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Macaristan'ın Kisvarda takımından Kastamonu Belediyespor'a transfer olan 25 yaşındaki sol oyun kurucu Ikhneva, yaptığı yazılı açıklamada, başarılı bir sezon geçirmek istediğini kaydetti.

Türkiye'nin "harika bir ülke" olduğunu vurgulayan Ikhneva, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kastamonu Hentbol Kulübü son yıllarda elde ettiği başarılarıyla giderek daha fazla duyuluyor. İyi bir teknik direktör liderliğinde iyi bir ekip olacağımıza inanıyorum. Umarım gelecek sezon iyi sonuçlar alacağız ve başarılı bir sezon geçireceğiz. Kastamonuspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım."

Rus hentbolcu Alena Ikhneva, Türkiyede oynayacak olmaktan mutlu

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