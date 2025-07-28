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Rus futbolcudan transfer itirafı: 'Fenerbahçe'nin beni istemesi şaşırttı!'

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#Fenerbahçe#Transfer Dönemi#Matvey Kislyak
Rus futbolcudan transfer itirafı: Fenerbahçenin beni istemesi şaşırttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 07:00

CSKA Moskova'nın yıldızı Matvey Kislyak, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili Rus basınına konuştu.

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CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak, Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgilendiğini doğruladı ve menajerinin teknik direktör Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığını açıkladı.

Ülkesi Rusya’da yayın yapan ‘sports.ru’ya röportaj veren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı lacivertli kulüpten teklife hem şaşırdığını hem de sevindiğini belirtip şunları söyledi: “Menajerim bana Fenerbahçe’den ilgi olduğunu söylediğinde çok önemsemedim. Birçok kulüp ilgi gösterebilir diye düşündüm. Fakat sonra İnstagram’a baktığımda Türklerin benimle ilgili yazdıklarını gördüm, ‘Bu ne?’ dedim. Sonra basında ‘Mourinho, Kislyak’ı istiyor’ haberlerini gördüm. Gülümsedim. Menajerim ‘Bugün Mourinho’yla konuştum, seni istedi’ diyene kadar inanmadım. Fenerbahçe iyi bir Avrupa kulübü. Ancak transferimde söz hakkı kulübümde. Şu an konuşmak kolay; bir sezon daha kal, sonra büyük kulübe gidersin. Ama garanti yok. Seçenek varken ‘Ya Barcelona beni isterse?’ diye düşünmek doğru değil.”

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#Fenerbahçe#Transfer Dönemi#Matvey Kislyak

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