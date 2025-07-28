Rus futbolcudan transfer itirafı: 'Fenerbahçe'nin beni istemesi şaşırttı!'

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CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak, Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgilendiğini doğruladı ve menajerinin teknik direktör Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığını açıkladı.

Ülkesi Rusya’da yayın yapan ‘sports.ru’ya röportaj veren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı lacivertli kulüpten teklife hem şaşırdığını hem de sevindiğini belirtip şunları söyledi: “Menajerim bana Fenerbahçe’den ilgi olduğunu söylediğinde çok önemsemedim. Birçok kulüp ilgi gösterebilir diye düşündüm. Fakat sonra İnstagram’a baktığımda Türklerin benimle ilgili yazdıklarını gördüm, ‘Bu ne?’ dedim. Sonra basında ‘Mourinho, Kislyak’ı istiyor’ haberlerini gördüm. Gülümsedim. Menajerim ‘Bugün Mourinho’yla konuştum, seni istedi’ diyene kadar inanmadım. Fenerbahçe iyi bir Avrupa kulübü. Ancak transferimde söz hakkı kulübümde. Şu an konuşmak kolay; bir sezon daha kal, sonra büyük kulübe gidersin. Ama garanti yok. Seçenek varken ‘Ya Barcelona beni isterse?’ diye düşünmek doğru değil.”

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