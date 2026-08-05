Rus futbol efsanesinden Batrakov'a çağrı: 'Galatasaray'a gitmeli'

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Rusya Milli Takımı’nın eski oyuncusu Aleksandr Mostovoy adı Galatasaray ile anılan Lokomotiv Moskova’lı Aleksey Batrakov’a sarı kırmızılı takıma gitmesi tavsiyesinde bulundu.

Mostovoy, 21 yaşındaki 10 numara ile ilgili yaptığı değerlendirmede Batrakov için Monaco’dan Golovin ve PSG’den Safonov örneklerini verirken şunları söyledi:

FUTBOLUN KEYFİNİ ÇIKARABİLİR

“Uzun yıllardır, yurt dışında oynuyorlar ve bundan keyif alıyorlar. Dolayısıyla eğer böyle seçenek varsa, elbette gitmelisiniz. Elbette gitmeye değer. Bence bu konuda daha fazla tartışmanın bir anlamı yok. Son 10 yıldır, herkesi Avrupa’ya gitmesi için ikna etmeye çalışıyoruz; böylece oynayabilir, deneyim kazanabilir, futbolun ve futbol hayatının tadını çıkarabilirler. Türkiye’yi saymıyorum bile, Avrupa’nın ünlü takımlarından birine gideceksiniz. Göze çarpacaksınız, herkes sizi tanıyacak.”

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GEÇEN SEZON 29 GOLLÜK KATKI VERDİ

Lokomotiv Moskova’da geride kalan sezonda 36 maça çıkan Batrakov, 17 gol atarken 12 de asist yaptı ve 29 gole direkt katkı verdi.