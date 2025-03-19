Rus casusları Kremlin'le haberleşmek için Cristiano Ronaldo'yu kullanmış! İnanılmaz olay 14 yıl sonra ortaya çıktı

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Bu inanılmaz olay, dışarıdan görünüşte sıradan bir çiftin 2011’de Almanya'da Rusya adına casusluk yapmaktan suçlu bulunarak hapse atılmasıyla ortaya çıktı.

SIRADAN BİR ÇİFT OLARAK GÖRÜNÜYORLARDI AMA…

Andreas ve Heidrun Anschlag, Almanya'nın batısında, Frankfurt'un bir saat kuzeyindeki Marburg kasabasındaki komşularına normal bir evli çift gibi görünüyordu.

Sonradan sahte olduğu ortaya çıkan Avusturya pasaportları vardı ve komşularına Güney Amerika kökenli olduklarını söylüyorlardı. Andreas bir otomobil firmasında mühendis olarak çalışırken eşi Heidrun evlerinde, anne babasının gerçek kimlikleri hakkında hiçbir fikri olmayan kızlarına bakıyordu.

‘KIŞIN BAHÇEDE YAPILAN TELEFON GÖRÜŞMELERİ DIŞINDA DİKKAT ÇEKİCİ BİR ŞEY YOKTU’

Alman gazeteci Mika Beuster, çifti; ‘Kış aylarında bahçede yapılan uzun telefon görüşmeleri dışında, onları kasabadaki diğer ailelerden ayıracak hiçbir şey yoktu.’ sözleriyle anlatıyor.

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23 YIL BOYUNCA RUSYA İÇİN CASUSLUK YAPTILAR

Ancak çift Rusya için önemli casuslardı ve 1989'da Berlin Duvarı yıkılmadan önce başlamak üzere tam 23 yıl boyunca Batı'ya casusluk yapmaları için Rusya tarafından yılda yaklaşık 90 bin euro alıyorlardı. Gerçek isimleri bilinmeyen Anschlag çifti, AB, NATO ve BM de dahil olmak üzere binlerce sırrı yıllarca Sovyetler Birliği ve Rusya'ya iletti.

KÖSTEBEK, BAKANLIKTAN BİLGİ SIZDIRDI

O dönem Casus çiftin kaynakları da yakayı ele verdi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı’ndaki bir köstebek onlara yardım etmişti. Söz konusu köstebek, ölü mektup kutuları olarak adlandırılan kutulardan toplanması için Anschlag’lara aylık belgeler göndermiş ve USB bellekleri almaları için önceden belirlenen oyuklara bırakmıştı.

İNTERNETİN YÜKSELİŞİYLE TELSİZLERİ BIRAKTILAR

Çift, Moskova'nın Dış İstihbarat Servisi (KGB) ile iletişim kurmak için yıllarca telsizler ve uydular kullandı. Ancak internetin yükselişi 'Pit' ve 'Tina'ya casus üstleriyle mesajlaşmak için yeni bir imkan sağladı.

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2011’DE YOUTUBE’TA CRİSTİANO RONALDO’YU KULLANDILAR

Anschlag'lar 2011'in başlarında @Aplenkuh1 (Alpli İnek 1 olarak çevrilebilir) - kullanıcı adıyla bir YouTube profili oluşturdular ve Kremlin de kısa süre sonra @crsitanofootballer adıyla bir hesap açtı.

BBC'nin eski Güvenlik Muhabiri Gordon Corera'nın Russians Among Us (Aramızdaki Ruslar) adlı kitabında belirttiğine göre, söz konusu casuslar dönemin Real Madrid yıldızı Cristiano Ronaldo'nun futbol oynadığı videoların yorum bölümünü haberleşme aracı olarak seçtiler.

VİDEO ALTINDAKİ YORUMLARDAN ŞİFRELİ MESAJLAŞMA

Corera şöyle yazıyor: “YouTube platformu yeni bir iletişim yolu daha yarattı. Çift ve KGB, 2011'in başlarında birkaç ay arayla, özellikle futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili videolara yorum yapan hesaplar açtılar. Çift, Kremlin’e ait olan hesabın paylaştığı videonun altına ‘Çok güzel bir video ve şarkı da çok iyi’ diye yorum yazdılar. Buna KGB’nin crsitanofootballer adlı hesabı 'Şeytan gibi koşuyor ve oynuyor' diyerek cevap verdi.

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‘Alman müfettişler bunun, dünyanın en büyük video platformundaki tüm kalabalığın arasında gizlenerek iletişim kurmanın bir yolu olduğuna inanıyor.

Yorumlar, daha sonra önceden kararlaştırılmış bir mesaja geri gönderilecek olan sayılara dönüştürülebilen bir dizi noktalama işareti içeriyordu. Bu, Ruslar ve diğer ülkeler tarafından onlarca yıldır kullanılan ve hala duyulabilen ünlü sayı istasyonlarından, casuslara ve yasadışı kişilere şifreli radyo yayınlarından bir sonraki adımdı.’

EVLERİNE YAPILAN BASKINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Anschlag'lar özel istihbarat güçleri tarafından takip edilmiş ve Ekim 2011'de Almanya'daki evlerine şok bir baskın düzenlenmişti. Yetkililer içeri girdiği sırada Heidrun'un çalışma odalarındaki bir vericiden şifreli bir mesaj aldığı ve baskının şokuyla sandalyesinden düşerek bağlantı kablosunu çıkardığı belirtildi.

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ÖNCE HAPİS CEZASI ALDILAR, SONRA SINIR DIŞI

Çift, Temmuz 2013'te Andreas altı buçuk yıl, Heidrun ise beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırılırken, Hollandalı bakanlık yetkilisi 12 yıl ceza aldı. Ancak 2015 yılı sonunda her iki casus da hapisten çıkarıldı ve Rusya'ya sınır dışı edildi.